Il conducente del trattore è volato giù e battuto violentemente la testa sull’asfalto

Poco dopo le ore 18 di ieri in via Caduti per la libertà a Barbiano, un auto Suzuki si è scontrata con un trattore. A seguito del violento scontro il conducente del trattore, un 62 enne della zona, è volato giù dal proprio mezzo e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno provveduto a trasportare il ferito al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Il conducente della Suzuki è stato invece trasportato all’ospedale di Faenza con codice di bassa gravità. Sul posto i vigili del fuoco di Lugo e la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge.