Accertata la sicurezza del manto stradale dopo l’incidente di sabato. Fondamentale il rispetto dei limiti di velocità, mentre verrà programmata un’ulteriore chiusura per migliorare ulteriormente il ponte

Nell’arco della giornata odierna, 13 giugno, riapre al traffico il ponte mobile sul Canale Candiano.

Dopo l’incidente avvenuto nella mattinata di sabato scorso, a seguito del quale la Polizia Locale ha disposto la chiusura del ponte mobile, l’Autorità Portuale ha commissionato alla società SOCOTEC, laboratorio certificato, la misurazione della scivolosità della superficie del ponte, oggetto dei recenti interventi di manutenzione straordinaria.

A conclusione di tale attività di “prove sul campo”, è risultato non essere stata rilevata alcuna anomalia realizzativa del ponte ed ugualmente è stata attestata la conformità di tutti i materiali impiegati, a quanto previsto per questo tipo di opere.

Ovviamente le condizioni di sicurezza nell’utilizzo della struttura sono strettamente collegate al rispetto dei limiti di velocità, soprattutto in caso di pioggia.

Tuttavia, al fine di migliorare ulteriormente le caratteristiche del manufatto, acquisendo così un margine ulteriore di sicurezza che consenta di far fronte all’eventuale eccessiva velocità dei mezzi in transito, verranno commissionati ulteriori lavori di verifica ed aumento dell’aderenza del manto stradale.

Queste operazioni implicano una ulteriore pianificazione e tempi di lavorazione che comporteranno una prossima chiusura del ponte.

Nell’arco della giornata odierna il ponte riapre comunque al traffico, previa posa alle estremità dell’area di cantiere di dissuasori al fine di limitare la velocità dei mezzi in transito.

Da mezzanotte (tra 13 e 14 giugno) sarà riattivata la zona a traffico limitato di via di Roma

In seguito alla riapertura del ponte mobile sul Candiano – annunciata per il pomeriggio di oggi, martedì 13 giugno, dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, proprietaria e titolare della gestione del ponte – sarà ripristinata la precedente viabilità e di conseguenza dalla mezzanotte di oggi, martedì 13 giugno (notte tra 13 e 14 giugno) verrà riattivata la zona a traffico limitato di via di Roma.

La svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma non sarà quindi più consentita a tutti ma solo agli aventi titolo a transitare in ZTL. Il varco Sirio tra le due vie sarà pertanto nuovamente attivo con modalità sanzionatoria. Nella mattinata di domani, mercoledì 14, l’incrocio sarà presidiato dalla Polizia Locale per indirizzare correttamente gli automobilisti.

Nelle vie circostanti sarà ripristinata la cartellonistica di avviso e l’informazione verrà divulgata anche attraverso i pannelli a messaggio variabile.