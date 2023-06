Conclusi i lavori di messa in sicurezza delle frane: da sabato 17 giugno senso unico alternato

Riapre oggi, grazie alle azioni messe in campo dalla Provincia di Ravenna in contatto costante con la Città Metropolitana di Firenze e con i Comuni di Brisighella e Marradi, la strada provinciale 302, “Brisighellese”, asse viario fondamentale della valle del Lamone fra Emilia-Romagna e Toscana. La riapertura sarà a senso unico alternato a causa delle criticità che permangono sia a monte che a valle della strada e che, per essere superate necessiteranno di interventi molto più significativi.

Effettuati lavori di prima messa in sicurezza delle frane tra Brisighella e San Cassiano: in particolare per la frana di monte sono state poste in opera le barriere paramassi. Completati anche i primi lavori relativi alla frana di valle.

Come spiegano i sindaci di Ravenna, Firenze, Marradi e Brisighella, questa grande arteria viaria è un esempio chiarissimo di come sia stato assolutamente necessario muoversi d’urgenza per ottenere anche solo una prima percorribilità a un mese dall’evento e di come queste attività siano solo una minima parte di ciò che è necessario fare per ipotizzare anche solo un mero ripristino, che purtroppo però rischia spesso di non essere più sufficiente, della situazione pre-alluvione.

Visitare la sp 302 rende chiarissimo sia cosa significhino interventi d’urgenza, sia quanto sia necessario stanziare subito nuove risorse per la viabilità e le frane e, soprattutto, quanto sia essenziale avere un commissario con poteri speciali per poter intervenire con la celerità necessaria.

“Nei giorni scorsi siamo stati in visita presso il Comune di Brisighella incontrando l’amministrazione comunale, isolata a seguito dei fenomeni idrogeologici di fine maggio che hanno provocato gravi danni nel territorio e numerosi episodi franosi – dichiarano il presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere provinciale delegato alle strade Nicola Pasi. Ringraziamo per la collaborazione e la comprensione la comunità di San Cassiano e il Comune di Marradi con cui in questi giorni ci sono stati diversi momenti di confronto. Oggi come promesso abbiamo mantenuto l’impegno preso di indicare come priorità per l’intera vallata la riapertura della sp 302 Brisighellese in condizioni di sicurezza”.