L’equipaggio è stato costretto a raggiungere la riva con una scialuppa di salvataggio

Incidente in mare nella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno, a Lido di Dante, dove un’imbarcazione di 12 metri si è arenata, per cause in corso di accertamento da parte della Capitaneria di Porto, a poche decine di metri dalla spiaggia.

Secondo le prime informazioni l’equipaggio sarebbe stato costretto a raggiungere la riva con l’ausilio di una scialuppa di salvataggio. Fortunatamente non risultano feriti, ma sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la barca evitando fuoriuscite di carburante e delimitando la zona per allontanare i bagnanti.