Le collocazioni della settimana e del mese di Giugno 2023

Ogni mese e ogni settimana la Polizia di Stato, per invitare tutti i cittadini al rispetto del codice della strada e, soprattutto, per stimolarli al rispetto dei limiti di sicurezza e a moderare la velocità, pubblica le collocazioni di velox e telelaser.

Dove sono i controlli della velocità questa settimana

Martedì 20 giugno i controlli saranno sul tratto ravennate della E45 (strada statale 3 bis – Tiberina).

Dove sono i controlli della velocità nel mese di Giugno 2023

SAN ZACCARIA

– Via Dismano in adiacenza alla Piazza del Vino

– Via Dismano all’altezza del civico 561

MARINA ROMEA / PORTO CORSINI Via Baiona 138

MARINA DI RAVENNA Viale della Pace in prossimità del civico 468 (ristorante Alma)

RAVENNA

– loc. Ponte Nuovo – Via Romea Sud fronte civico 207

– loc. Ponte Nuovo – Via Cinquantasei Martiri civico 86

LOC. CA’ BOSCO area di parcheggio antistante il bar

RAVENNA Viale Mattei carreggiata Sud dir. Est

PUNTA MARINA Viale Colombo fra Bagno 4 venti e Via delle Sirti.

LIDO ADRIANO Viale Manzoni in prossimità dell’intersezione con viale dei Campeggi

SANT’ALBERTO

– Via Cavedone di fronte al civico 63

– Via Basilica in prossimità del civico 241

RAVENNA in prossimità dell’uscita del Pala De Andrè

RAVENNA Via destra Canale Molinetto fra Via Stradone e Via Casadei

MEZZANO Via Reale in prossimità del civico 286

CASTIGLIONE Via Ponte della Vecchia all’altezza del civico 65

MADONNA DELL’ALBERO Via Cella ingresso da Adriatica direzione San Bartolo civ.

CLASSE Via Romea Sud all’altezza del civico 251, nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via Francavilla

PORTO FUORI Via Bonifica in prossimità dell’intersezione con Via Mazzolari

SANTO STEFANO Via Cella da civ. 319 e 321 dir. San Bartolo-Carraie

CARRAIE Via Cella all’altezza del civico 550/A nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via L. Ercolani

OSTERIA Via Dismano all’altezza del civico 248, nella immediate vicinanze dell’intersezione con Via Lunga.

BORGO FAINA Via Dismano all’altezza del civico 199

AMMONITE Via Santerno Ammonite fra civico 89 e 91

PIANGIPANE Via Piangipane fronte civico 101

BORGO MASOTTI

–Via Zuccherificio in prossimità dei civici 55/a-57

-Via Zuccherificio in prossimità del civico 92

Come vengono scelte le strade?

La scelta delle strade in cui effettuare il servizio si basa sull’incidentalità, sull’intensità di traffico, sulle segnalazioni e gli esposti dei cittadini e sui riscontri provenienti dai servizi d’istituto del Corpo.

Cosa succede se non rispetto i limiti?

Secondo l’Art. 142 C.d.S. le sanzioni previste per coloro che non rispettano i limiti di velocità sono le seguenti:

Fino a 10 Km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada;

oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

oltre 60 Km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali; inoltre ai sensi dell’Art. 195 CdS. l’importo della sanzione per le suddette violazioni commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00 è aumentato di un terzo.