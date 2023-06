Le rette di maggio saranno limitate all’effettivo periodo di frequenza dei servizi

Dopo la già annunciata sospensione dei termini per il versamento dell’acconto Imu e per la presentazione della dichiarazione Imu dell’anno 2021 e 2022 al 20 novembre 2023, come previsto dal «Decreto alluvione» (61/2023), la Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha individuato una serie di ulteriori misure per andare incontro ai cittadini colpiti dall’alluvione.

Anche per la TARI è stata differita la scadenza dell’acconto al 20 novembre 2023 e quella del saldo al 22 dicembre 2023. La consegna di due bollettini (acconto e saldo) avverrà in un unico recapito.

Per quanto riguarda le rette scolastiche e sociali è in corso la riemissione di quelle riferite al mese di aprile, che avranno scadenza 31/7, mentre quelle relative al mese di maggio saranno ovviamente limitate al solo periodo di effettiva frequenza dei servizi e avranno scadenza 31/8.

“Il differimento della TARI in particolare – commenta il sindaco referente Riccardo Graziani – era un tema emerso già a fine maggio ed oggetto di uno specifico appello di noi Sindaci affinché il Governo prendesse una posizione chiara anche in virtù dell’oggettiva difficoltà che i nostri Comuni stanno vivendo a seguito dell’emergenza anche dal punto di vista amministrativo. In questo momento è quanto mai fondamentale rendere la vita delle persone la più semplice possibile ed essere accanto ai propri cittadini e ai loro amministratori”.