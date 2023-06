la prima via a ritrovarsi è stata via Lombardia

Dopo gli appuntamenti nelle frazioni di Villa Prati e Glorie, venerdì 16 giugno sono cominciate le Feste dei Vicini a Bagnacavallo: la prima via a ritrovarsi per una serata di convivialità è stata via Lombardia.

Le prossime feste di Bagnacavallo si terranno questa sera, martedì 20 giugno, in via Beltrami, giovedì 22 in via della Fiera e nel Parco della Pace, venerdì 23 nelle vie Nazario Sauro e della Repubblica, venerdì 23 e sabato 24 in via Cadorna nei pressi dell’ex convento di San Francesco, sabato 24 nelle vie Cadorna e Lina Vacchi, lunedì 26 giugno in largo Marzabotto, sabato 15 luglio in via Amendola e giovedì 24 agosto in via Abbadesse.

Altre Feste dei Vicini si terranno poi nelle frazioni: la prima a ospitarne una sarà Rossetta venerdì 23 giugno.

Le modalità di partecipazione alla Festa dei Vicini sono semplici: contattare i propri vicini di casa e mettersi d’accordo per allestire una cena o una merenda lasciando spazio alla creatività e alle abilità di ciascuno.

Con la Festa dei Vicini l’Amministrazione comunale ha ritenuto importante, dopo la fase acuta dell’emergenza alluvione, ripartire dalla comunità per promuovere la vicinanza fra le persone e occasioni di incontro e solidarietà.

Per informazioni e adesioni:

Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione

0545 280864

partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it