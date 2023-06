Abitanti di Mezzano, Borgo Masotti, Torri, Savarna, Grattacoppa e Conventello invitati a tenere chiuse le finestre e non uscire di casa

A Mezzano, nell’area di stoccaggio temporaneo di rifiuti in via Reale 85, in prossimità della stazione, si è sviluppato poco fa un incendio: sul posto ci sono i Vigili del fuoco, impegnati nella gestione dell’incendio, i tecnici di Arpae e dell’Azienda Usl della Romagna per i rilievi sulla qualità dell’aria e la Polizia locale per la gestione della viabilità.

L’incendio è gestito dai Vigili del fuoco, che sono operativi sul posto con 50 uomini, ma si prevede che ci voglia almeno anche tutta la giornata di domani per spegnerlo definitivamente.

Al momento le autorità competenti non segnalano particolari criticità, ma a scopo precauzionale l’appello agli abitanti di Mezzano ad est e a ovest della via Reale (Glorie compresa), Borgo Masotti, Torri, Savarna, Grattacoppa e Conventello è quello di tenere chiuse le finestre, di non uscire di casa se non strettamente necessario e in ogni caso di prestare la massima attenzione.