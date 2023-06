I suggerimenti del dott. Giuliano Montalto, Direttore Sanitario della Clinica veterinaria San Gaetanino, per evitare letali colpi di calore

L’estate è arrivata, il caldo ha invaso la città e la voglia di andare al mare con i nostri amici a quattro zampe si fa sentire.

Il divertimento però può ben presto trasformarsi in emozioni molto più spiacevoli se non si fa attenzione ad alcuni accorgimenti che possono salvare la vita del nostro cane, ecco allora i consigli utili del dott. Giuliano Montalto, Direttore Sanitario della Clinica veterinaria San Gaetanino, per godersi l’estate in sicurezza con Fido.

Cani e colpi di calore, i consigli del dott. Giuliano Montalto

“I colpi di calore sono emergenze acute e progressive che portano ad un innalzamento della temperatura corporea dei nostri animali domestici, risultando potenzialmente letali” esordisce il dottore.

“I fattori predisponenti sono rappresentati dalla razza, ad esempio i cani brachicefali, sono esposti ad un rischio maggiore di incorrere in tale patologia per la particolare conformazione delle vie respiratorie, ma anche gli animali con patologie respiratorie acute o croniche e i cani anziani e cardiopatici” continua il dott. Montalto.

“Si deve ricordare che fisiologicamente i nostri animali domestici compensano i cambiamenti di temperatura attraverso un aumento della respirazione e non con un aumento significativo della sudorazione. Pertanto le patologie che coinvolgono le vie respiratorie predispongono ai colpi di calore.

Alcuni accorgimenti possono aiutare nella prevenzione:

Evitare le passeggiate nelle ore più calde, ricordando che gli animali posti ad un altezza più bassa rispetto alla nostra percepiscono una diversa temperatura a livello dell’asfalto.

Lasciare sempre acqua di abbeverata

Evitare di portare i cani in spiaggia nelle ore più calde

Offrire zone d’ombra”.

I sintomi

“I sintomi in caso di colpo di calore – spiega il dott. Montalto – sono rappresentati da:

respiro frequente e rumoroso,

scialorrea,

tachicardia,

cianosi delle mucose e della lingua,

collassi cardiocircolatori,

coma”.

Cosa fare se notiamo questi sintomi?

“In fase iniziale – continua il Direttore Sanitario della Clinica veterinaria San Gaetanino – si può tentare un primo approccio domestico raffreddando l’animale con acqua fresca ma il soggetto dovrà essere portato nel più breve tempo possibile presso il proprio veterinario curante per le adeguate cure”.

Oggi andiamo al mare. Sì, ma dove? Le aree fruibili dai cani fra spiagge libere e stabilimenti balneari

Di seguito le spiagge libere dove è permesso, dall’alba al tramonto, l’accesso insieme ai propri amici a quattro zampe:

Marina di Ravenna , nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido;

, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; Casalborsetti , nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach;

, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; Marina Romea , nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa tra i campeggi Reno e Romea;

, nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa tra i campeggi Reno e Romea; Lido Adriano , nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi;

, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; Lido di Classe , nel tratto di 60 metri di spiaggia libera a nord della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio;

, nel tratto di 60 metri di spiaggia libera a nord della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio; Lido di Savio, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio.

Gli stabilimenti balneari pet friendly:

CASALBORSETTI

BAGNO OVERBEACH – Via Stefano Ortolani, 1

BAGNO ROMEO – Via delle Ortensie, 12

BAGNO CONCHIGLIA – Viale Al Mare, 8

MARINA ROMEA

BAGNO AZZURRO – Viale Italia, 18

BAGNO ALOHA BEACH – Viale Italia, 117

BAGNO SIRENETTA – Viale Italia, 101/103

BAGNO GRAZIELLA – Viale Italia, 44

BAGNO MARISA– Viale Italia, 85

PORTO CORSINI

WAIKIKI BAGNO MARA – Via Teseo Guerra, 27

BARBAGNO6 – Via Teseo Guerra, 35

MARINA DI RAVENNA

ZANZIBAR – Viale delle Nazioni, 440

PUNTA MARINA

PIRATA BEACH – Via della Fontana, 36

DOLCE VITA BEACH CLUB – Via della Fontana, 54

LIDO ADRIANO

BAGNO ARCOBALENO – Viale Francesco Petrarca, 358

SABBIA D’ORO – Viale Francesco Petrarca, 466

LIDO DI DANTE

BAGNO DEL PASSATORE – Viale Matelda, 2

BAGNO CLASSE – Viale Paolo e Francesca

LIDO DI CLASSE

BAGNO 2000 – Via Emanuele Pessagno, 54

BAGNO GO-GO BEACH – Via Bering Vitus, 105

BAGNO KATIA – Via Emanuele Pessagno, 16

BAGNO CAYO LOCO – Via Antonio da Noli

BAGNO GUSTOFINO BEACH BY BAGNO VANNI – Via Caboto, 28

BAGNO JAMAICA BEACH – Via Bering Vitus, 107

LIDO DI SAVIO

BAGNO SAN FRANCISCO – Viale Romagna, 197

BAGNO AZZURRO – Via Bagnara, 1

BAGNO SALSEDINE 367 – Via Giovanni Marradi, 11

BAGNO HOTEL PALACE LIDO – Via Giovanni Marradi, 12

BAGNO LEVANTE – Via Giovanni Marradi, 369

BAGNO OSCAR – Via Verghereto, 49

BAGNO BANANA BEACH – Via Verghereto, 348

HOTEL APOLLONIA – Via Faenza, 12

BAGNO INTERNAZIONALE – Via Massalombarda, 365

BAGNO LO SPIAGGINO – Via Ravenna, 2

BAGNO KILAUEA – Via Ravenna, 4

Norme da seguire

Per poter accedere alle spiagge libere pet-friendly di Ravenna è necessario rispettare alcune semplici prescrizioni che tutelano lo stato di salute dei propri animali e garantiscono anche una corretta convivenza con le persone circostanti.

Possono accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali regolarmente iscritti all’anagrafe canina; I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso; I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50; I proprietari/detentori hanno l’obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti; È consentita la balneazione dei cani nelle zone di mare antistanti le aree dedicate, evitando la permanenza dell’animale in acqua nelle ore centrali della giornata, indicativamente dalle 11.30 alle 14.30.

Nell’area di pertinenza degli stabilimenti balneari pet-friendly, invece, è consentito il bagno in mare negli orari a scarso afflusso di bagnanti, indicativamente dall’alba alle ore 07.00 e dalle ore 19.30 al tramonto; I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all’ingresso dello specchio acqueo e all’uscita dall’acqua il cane dovrà esser nuovamente assicurato al suo guinzaglio, e non potranno passeggiare e sostare sulla battigia; È interdetto l’accesso a tali aree di tutti i cani di sesso femminile durante il periodo estrale “calore”; I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell’area.

Tutte le infrazioni sono punite a norma di legge.

Leggi anche:

Valentina Orlandi