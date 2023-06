Darà lavoro a 15 addetti, con prospettive occupazionali in crescita

Taglio del nastro, questa mattina, per il nuovo punto vendita Eurospin, in via Faentina Sud a Russi, alla presenza della Sindaca Valentina Palli.

Eurospin, con sede legale e amministrativa in provincia di Verona, è presente in Italia da trent’anni. E’ il più grande Gruppo discount italiano, con 1.200 punti vendita e più di 20 mila dipendenti.

«Il punto vendita di Russi conta 15 addetti, con prospettive occupazionali in crescita – dettaglia la Sindaca -. Si tratta di un progetto aperto da anni, che si concretizza con l’apertura di oggi. Questo intervento ha inoltre consentito al Comune di incrementare il Piano degli investimenti per una cifra che supera i 600 mila euro, da impiegare in una logica di valorizzazione del tessuto urbano comunale e delle attività presenti».