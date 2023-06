L’uomo era stato arrestato a febbraio per analoghe violenze nei confronti della Polizia locale, è stato nuovamente deferito all’Autorità giudiziaria

È stato individuato rapidamente dalla Polizia locale di Ravenna la persona ritenuta responsabile dell’aggressione, avvenuta ieri sera, ai danni di un volontario dell’Associazione nazionale carabinieri, nella zona dei Giardini Speyer. Decisive le registrazioni della videosorveglianza. A febbraio scorso analoghe violenze contri agenti della Polizia locale.

Si tratta di un 24enne, originario del Mali, che, dopo le operazioni di identificazione, è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Il comandante della Polizia locale di Ravenna, Andrea Giacomini, ha espresso subito la propria vicinanza al volontario, augurandogli pronta guarigione.

Solo nel corso di questo mese, i controlli effettuati dagli agenti dell’Ufficio vigilanza centro storico nel quartiere Farini, con la collaborazione dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di degrado, disagio sociale e disturbo alla quiete pubblica, hanno portato all’identificazione di 110 persone e all’accertamento di varie violazioni, sia di natura amministrativa che penale.

Nello specifico, sono 9 le notizie di reato trasmesse in Procura per reati riguardanti violazioni alla normativa sull’immigrazione (permanenza illegale sul territorio nazionale, inottemperanza all’ordine di esibizione dei documenti), per resistenza e lesioni contro pubblico ufficiale e false generalità.

Oltre 40 le violazioni contestate, riferite ad illeciti amministrativi, tra cui ubriachezza manifesta, atti contrari alla pubblica decenza, questua, violazione dell’ordine di allontanamento, indebito stazionamento in area soggetta a particolare tutela nonché per inosservanza del vigente Regolamento di Polizia urbana (consumo di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche in area non consentita, attività assimilabile a campeggio). Sei gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura.

Nel corso delle verifiche, inoltre, sono state 12 le persone, nei confronti delle quali è stato emesso ordine di allontanamento.