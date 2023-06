L’allarme è scattato attorno alle 2, i Vigili del Fuoco hanno evacuato la palazzina, ma la donna è stata purtroppo trovata già priva di vita

Tragedia nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno, a Ravenna, in una palazzina di via Santucci, nel quartiere ‘Nullo Baldini’, dove una donna di 63 anni è morta nell’incendio divampato nel suo appartamento al sesto piano.

Come riportato dall’agenzia Ansa, le fiamme, visibili fin dalla strada, avrebbero avvolto lo stabile attorno alle 2, quando è stato lanciato l’allarme. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme a sanitari del 118 e Polizia, hanno evacuato i residenti e tratto in salvo un inquilino del quinto piano, mentre purtroppo non c’è stato nulla da fare per la donna.

In corso le indagini per stabilire le cause del rogo, che ha richiesto diverse ore di intervento prima di essere domato.