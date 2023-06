Proseguono i progetti “Benvenuti a Russi” e “Un albero per bimbo – Cresciamo insieme”, rivolti a genitori e bimbi

Ieri mattina la Vice Sindaca Grazia Bagnoli ha dato il benvenuto a 9 nuovi nati del 2023 (Mirko, Mariasole, Michele, Albert, Nicole, Samuele, Tommaso, Ettore George e Samuele), accogliendoli in Municipio assieme ai loro genitori.

Si tratta del progetto “Benvenuti a Russi”, fortemente voluto dall’Assessorato alle Politiche sociali, che prevede la donazione di un kit, per accompagnare genitori e bimbi nella nuova e bellissima esperienza, con l’augurio per una vita serena e ricca di soddisfazioni!

Il Kit di Benvenuto a Russi contiene:

1) un libro da leggere ad alta voce ai bimbi dalla più tenera età

2) una guida “Benvenuti a Russi. Guida per i genitori e per i futuri cittadini”

3) il pieghevole dedicato al Nido d’Infanzia Comunale A.P. Babini

4) la Carta Benvenuti a Russi, un tesserino di riconoscimento per le famiglie dei nuovi nati del Comune di Russi che dà diritto a una serie di benefici e agevolazioni utilizzabile fino al compimento dei 3 anni del bambino/a. Sul sito del Comune di Russi sono pubblicati i negozi aderenti all’iniziativa.

5) il modulo per richiedere il “Permesso Rosa”.

6) un buono per ritirare un albero presso il vivaio Ortoflora di Orselli Giuseppe da piantare successivamente.

Oltre ad aderire da anni all’iniziativa regionale “Un albero per ogni neonato”, dal 2022 il Comune di Russi sostiene anche il progetto “Un albero per bimbo – Cresciamo insieme” e regala un albero per ogni bambino nato o adottato durante l’anno, che potrà essere piantato dalla famiglia per fare in modo che le future generazioni crescano insieme al loro albero.

Con questi gesti simbolici l’Amministrazione Comunale intende implementare le iniziative non solo a sostegno alla natalità, ma anche in difesa dell’ambiente.