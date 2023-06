Arrestate tre persone e denunciate altre tre. Quattro le patenti ritirate e due gli stabilimenti balneari con lavoratori in nero

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, anche in vista dell’inizio della stagione estiva, hanno intensificato i controlli soprattutto lungo la riviera e nei luoghi della movida.

L’attività ha portato all’arresto di 3 persone, una sorpresa a lanciare una molotov all’interno di un’auto, una mentre stava tentando di commettere un furto in una farmacia ed un’altra mentre spacciava hashish. Le persone denunciate invece sono 3, di cui 2 sorprese alla guida in stato di ebbrezza ed una per essersi opposta ai controlli. 4 le patenti ritirate. Infine sono stati effettuati controlli in due stabilimenti balneari, riscontrando la presenza di alcuni lavoratori in nero.