L’iniziativa è organizzata dal parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano, in collaborazione con Arpae e i Ceas

Il parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano, insieme ad Arpae e alla rete dei Centri di educazione alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna (Ceas) organizza «Bimbinmontagna», un progetto rivolto a bambini dei comuni della Romagna colpiti lo scorso mese di maggio dall’eccezionale ondata di maltempo e dall’alluvione che si trovano in situazioni di difficoltà abitative.

Si tratta di un campo estivo gratuito che prevede l’accoglienza residenziale di bambine e bambine da 6 a 11 anni per alcuni giorni presso strutture messe a disposizione dal parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Per una o due settimane di luglio e settembre, bambini e bambine potranno vivere esperienze di benessere, di gioco e di scoperte accompagnati da educatori esperti che proporranno tante diverse attività in mezzo alla natura, in un clima di condivisione, spensieratezza e divertimento.

Il campo si svolgerà dal lunedì (partenza alle 7.30) al venerdì (18-18.30 rientro) e sarà garantito il servizio di trasporto di andata e ritorno dalla Romagna. Condotto dagli educatori esperti della rete regionale Res e supportato da tanti soggetti locali (insegnanti delle scuole locali, guardie forestali, biblioteche, Croce verde, eccetera) che si stanno rendendo disponibili per dare un proprio contributo. Nelle strutture preposte, i bambini usufruiranno di pensione completa, alloggeranno in camere da tre o quattro posti con bagno riservato e godranno della presenza costante degli educatori.

Tre i possibili turni tra cui scegliere: dal 10 al 14 luglio, dal 17 al 21 luglio, dal 28 agosto all’1 settembre. Ogni bambino potrà partecipare per un massimo di due turni da segnalare in ordine di preferenza. Si prevede la possibilità di ospitare fino a 80 bambini a turno. In caso di coperture parziali dei singoli turni, i partecipanti potranno essere accorpati nell’ambito delle preferenze espresse.

Le famiglie interessate a fare partecipare i propri figli al campo possono compilare entro il 30 giugno i moduli disponibili al link https://forms.gle/Dbmt2x1iTm3s9ELS8.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a sbertolini@arpae.it o educazioneambientale@parcoappennino.it; Solo per iscrizioni contattare il 347 4749360 o 366 6692096.