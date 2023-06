La caduta è avvenuta nei pressi di Godo

Poco dopo le ore 15 sulla San Vitale all’altezza di Godo di Russi, un uomo di 50 anni in sella alla sua Vespa Piaggio stava procedendo da Ravenna in direzione Russi, mentre si accingeva ad entrare nella nuova rotonda all’altezza di Godo di Russi, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbalzato di sella ha abbattuto un cartello stradale e strisciato sull’asfalto, così come la moto. Il personale del 118 è intervenuto sul posto con ambulanza ed elicottero, e hanno provveduto a trasportare il ferito al Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto la Polizia locale di Russi per i rilievi di legge.