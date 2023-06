Ricoverata in gravi condizioni al Sant’Orsola di Bologna

Grave incidente in acqua davanti alla spiaggia libera di Lido di Classe nella mattinata di oggi, domenica 25 giugno, quando una bambina di 7 anni è stata soccorsa per un principio di annegamento ed è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Come riporta l’agenzia Ansa, la bimba, originaria di Reggio Emilia, sarebbe stata travolta da un’onda e sarebbe andata in arresto cardiocircolatorio mentre giocava in acqua a pochi metri da un paio di familiari. Priva di coscienza, la piccola è stata soccorsa dal bagnino di salvataggio e poi anche da una dottoressa e da un’operatore del 118 fuori servizio, prima dell’arrivo sul posto dell’ambulanza. I sanitari avrebbero quindi proceduto alla ventilazione, facendo riprendere il battito cardiaco, e a quel punto la bambina è stata trasportata in gravi condizioni a Bologna, dopo un iniziale passaggio all’ospedale di Ravenna.