Al Rione Verde è andato il Premio Ambiente del Rotary

Nella giornata di oggi, domenica 25 giugno 2023, si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze del Faentino Lontano (Faintêna Luntâna) e Faentino sotto la Torre (Faintêna sota la Tor) andate, rispettivamente, al giudice Morena Plazzi e a suor Lu, al secolo Luisa Bassi, simbolo della comunità educante delle scuole materne Ghidieri. Alle 9 in punto, il vescovo, Mons. Mario Toso, ha celebrato la Messa nella Basilica Cattedrale di San Pietro in Faenza. Successivamente, preceduti dal gonfalone della città, in corteo ci si è spostati al teatro comunale Angelo Masini dove, dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Massimo Isola sono state presentate le due candidature. È stato il sindaco Massimo Isola, che dopo aver ricordato il difficile momento attraversato dalla città nel mese di maggio a causa delle due alluvioni, a premiare il Giudice Plazzi e suor Luisa. Sul palco erano presenti anche il vescovo emerito di Faenza, Claudio Stagni e Mario Gurioli, in rappresentanza dell’associazione del Faentino Lontano.

A margine della cerimonia, il presidente del Rotary Faenza, Paolo Dall’Osso ha assegnato al Rione Verde, per l’impegno nel parco Tassinari, il Premio Ambiente 2023, riconoscimento destinato a cittadini o associazioni che abbiano realizzato iniziative concrete rivolte alla qualificazione, nel territorio faentino, dei beni comuni. Alcuni studenti della scuola di musica comunale Sarti di Faenza hanno chiuso con un breve concerto la cerimonia al teatro Masini. Verso le 12 nel Salone delle Bandiere del Palazzo Comunale, momento conviviale con l’Aperitivo d’onore per i premiati e i Faentini Lontani.