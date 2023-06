I residenti hanno lanciato una petizione. Esposito (FdI) interroga il sindaco De Pascale

“Opponetevi all’installazione dell’antenna Wind 3 nel Giardino Maria Montessori a Ravenna”: questo il monito della rivolta dei cittadini contrari all’installazione di una nuova antenna 5G di telefonia mobile nel parco perché preoccupati per la salute pubblica, soprattutto dei bambini dal momento in cui si trova nelle vicinanze di una scuola, e indignati in quanto dichiarano di non essere stati informati preventivamente dell’installazione dell’antenna. A queste problematiche si aggiungono, per i cittadini, la deturpazione del valore paesaggistico e della visuale, e le conseguenze sul valore commerciale degli immobili adiacenti.

I residenti hanno dunque lanciato una petizione su Change.org, che ha già raggiunto più di 250 firmatari, in cui chiedono che venga sospesa immediatamente l’installazione, con conseguente rimozione delle parti fino ad ora realizzate: “La seguente petizione – scrivono i cittadini – al fine di contestare l’installazione di una antenna per telefonia mobile alta 30 m nel giardino ‘Maria Montessori’ a Ravenna. In particolare i cittadini sono preoccupati per le dirette conseguenze per la salute pubblica potenzialmente derivanti dalla suddetta installazione oltre al deturpamento paesaggistico dell’area verde pubblica.

A ciò si aggiunga che:

tale antenna è stata installata a meno di 70 metri dalle abitazioni, norma abrogata ma di buon uso progettuale;

la popolazione del quartiere non è stata preventivamente informata dell’installazione di tale antenna a ridosso delle proprie abitazioni con una distanza minima in alcuni casi di 35 m dalle abitazioni più vicine;

dell’installazione di tale antenna a ridosso delle proprie abitazioni con una distanza minima in alcuni casi di 35 m dalle abitazioni più vicine; non è stata considerata , attesa la tipologia residenziale della zona l’individuazione di siti alternativi idonei a ridurre al minimo possibile l’esposizione della popolazione residente alle radiazioni elettromagnetiche;

, attesa la tipologia residenziale della zona residente alle radiazioni elettromagnetiche; non è stata considerata la vicinanza alle scuole Primarie “Riccardo Ricci” 100 m e altre scuole nidi e materne frequentate da bambini che, come evidenziato in molteplici ricerche, presentano un fattore di rischio più alto degli adulti nell’assorbimento dei campi elettromagnetici;

e altre scuole nidi e materne frequentate da che, come evidenziato in molteplici ricerche, presentano un degli adulti nell’assorbimento dei campi elettromagnetici; la scelta della posizione centrale all’interno del parco senza interventi di mitigazione possibili, ne deturpa fortemente il valore paesaggistico e la visuale, oltre a gravare sul potenziale valore commerciale degli immobili adiacenti;

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti ritenendo che possa essere leso il loro diritto alla salute oltre al valore paesaggistico e commerciale dell’area pertanto, chiedono che venga sospesa immediatamente l’installazione, con conseguente rimozione delle parti fino ad ora realizzate”.

Interrogazione di Renato Esposito (Fratelli d’Italia) al sindaco di Ravenna Michele de Pascale

Sull’argomento interviene anche Renato Esposito (Fratelli d’Italia) che interroga il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale: “Ancora una volta l’amministrazione comunale agisce senza tenere in alcun conto le esigenze ed i bisogni dei Ravennati” esordisce il Vice Capogruppo Fratelli d’Italia preoccupato anche per “la salute dei Cittadini, soprattutto di quelli più fragili: i bambini”.

“Di questa antenna che sembra sarà alta 30 metri davvero non se ne sentiva l’esigenza, e perché poi ai cittadini non è stato comunicato nulla? – domanda Esposito – E’ davvero incomprensibile poi la scelta del sito, una zona urbana densamente abitata con un parco pubblico ed una scuola elementare”.

“A chi giova tutto questo? – continua il Vice Capogruppo Fratelli d’Italia – Chi ne trarrà vantaggio?”

“E’ giunta l’ora che l’amministrazione ravennate risponda delle sue scelte, e soprattutto che prima di agire comunichi le scelte ai cittadini chiedendone il consenso. Non siamo sudditi – sottolinea Esposito –, al contrario siamo i veri titolari del potere, perché ricordiamolo sempre si amministra e si governa in nome e per conto del popolo.

Si chiede a Sindaco ed Assessore competente

1. Se le notizie circa l’installazione di un’antenna 5G alta 30 metri nel parco Montessori e di fronte ad una scuola elementare corrispondono al vero;

2. Quale tipo di verifiche circa l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente circostante è stato fatto o a quali studi scientifici si faccia riferimento;

3. Perché tale scelta non è stata sottoposta prima al vaglio dei Ravennati, né è stata data loro alcuna spiegazione. Vorrei ricordare all’amministrazione tutta che la trasparenza e la lealtà etica verso i cittadini che si amministrano è alla base della civile convivenza;

4. Di bloccare immediatamente la costruzione di detta antenna chiedendo sempre il consenso dei Cittadini” conclude Renato Esposito – Vice Capogruppo Fratelli d’Italia.