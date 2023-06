Dopo l’alluvione le raccomandazioni della sezione faentina del Cai per gli appassionati delle passeggiate

Dopo le alluvioni di maggio e le tante frane in collina -fanno sapere dalla sezione del Cai di Faenza- tanti hanno ricominciato a percorrere i sentieri del territorio per verificarne lo stato.

Nell’ottica di non abbandonare il territorio collinare e montano e dare un piccolo aiuto alle loro economie duramente provate, comunichiamo che, ad una prima verifica dei nostri soci ed in base alle segnalazioni di tanti volontari impegnati sul territorio, alcuni sentieri sono stati seriamente compromessi tanto da consigliarne la chiusura. La maggioranza dei percorsi di nostra competenza sono percorribili.

Invitiamo pertanto coloro che intendano intraprendere una uscita escursionistica a verificare prima lo stato dei sentieri, a questo scopo come sezione CAI cerchiamo di mantenere aggiornato lo stato dei sentieri di nostra competenza con gli ultimi sopraluoghi fatti.

Per informazioni contattare le sedi Cai di competenza, nello specifico per i nostri percorsi visitare il sito www.caifaenza.it nella sezione sentieri oppure, anche per informazioni più generali, presso la sede tutti i giovedì sera ed il sabato mattina.

In montagna è sempre necessaria molta attenzione, ora nei nostri territori ne serve certamente un po’ di più come serve anche un’attenzione particolare allo stato della viabilità ma frequentare le zone collinari e montane può essere un contributo per continuare a far vivere le nostre piccole realtà.