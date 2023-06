A partire dal 4 luglio 2023, tutti i martedì e i giovedì, lezioni gratuite a cura di Ice InLine con Jacopo Costa e Marco Miccoli

Dal 4 luglio 2023, all’Arka Park di Russi, il parco attrezzato per la pratica dello skateboarding e sport rotellistici sito presso l’area “Ex Faedi” (Viale della Repubblica n. 9), tornano i corsi gratuiti per iniziare i più giovani, e non solo, a questi tipi di sport.

Lo scopo delle lezioni, che proseguono per il secondo anno consecutivo, è quello di favorire la pratica sportiva in ambiente naturale e all’aperto per una cultura dello sport “eco sostenibile”, promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive e soprattutto promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e diffondere la cultura della salute e dello sport.

Con queste motivazioni, a partire dal 4 luglio, tutti i martedì e i giovedì dalle 18.00 alle 20.00 si terranno i “Corsi all’Arka Park”: lezioni gratuite di pattinaggio in line, roller freestyle e skateboard grazie alla collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ice In Line.

Tutti i giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

INLINE & ROLLER FREESTYLE

con Jacopo Costa

Tutti i martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

SKATEBOARD

con Marco Miccoli

Iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizione:

www.iceinline.it

Tel: 339 1912374