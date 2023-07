Il passaggio delle consegne con Massimo Natali, che ha presieduto il Club da luglio dello scorso anno fino a questi giorni

Giovedì 29 giugno il Rotary Club Ravenna Galla Placidia, riunitosi presso Villa Rota a Piangipane, ha effettuato il passaggio delle consegne fra Massimo Natali, che ha presieduto il Club da luglio dello scorso anno fino a questi giorni, e Roberto Scaioli, imprenditore, che guiderà il Club dal 1° luglio fino a giugno del prossimo anno. Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti del Distretto rotariano, del Club Ravenna e del Rotaract, si sono ricordati i vari service effettuati durante l’annata, sia a livello locale che a livello internazionale, anche con la collaborazione di altri Club.

Alcune delle tematiche di cui ci si è occupati hanno una valenza importante e sono state illustrate da Massimo Natali, che ha anche ringraziato i soci che hanno collaborato nella realizzazione degli interventi: gli aiuti in relazione all’emergenza Covid, le iniziative in campo ambientale (fatte anche in collaborazione con le/i consorti/congiunti), gli aiuti ai ragazzi che frequentano le scuole e non hanno sufficienti disponibilità economiche, la collaborazione con la Colletta alimentare, la raccolta fondi e le iniziative per i Reparti di Pediatria ed Oncologia dell’Ospedale di Ravenna, le iniziative per i disabili (effettuate anche in collaborazione con altri Club della Romagna), ecc. Si è poi contribuito recentemente a raccogliere fondi per l’acquisto di una cella frigorifera necessaria alla mensa allestita dalla Caritas. Né sono mancati gli aiuti a livello internazionale al Fondo Polio-plus e ad interventi per sostenere una scuola primaria in Uganda frequentata da circa duecento bambini.

Nell’incontro il neo Presidente Roberto Scaioli ha presentato il nuovo Consiglio direttivo e ha fatto cenno alle linee programmatiche che, seguendo un percorso di continuità, coinvolgeranno attivamente il Club ed i relativi soci, sempre più impegnati nel cercare di far conoscere i progetti che si intendono realizzare.