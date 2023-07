Gli altri due si trovano in ospedale, ma non in pericolo di vita

Tragico incidente questa notte verso le 4 quando tre ciclisti stavano percorrendo via Trieste in direzione Marina di Ravenna quando, per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia locale, sono stati travolti da un furgoncino. Uno dei tre, un uomo di 39 anni, purtroppo è deceduto, mentre gli altri due si trovano ora in ospedale, ma non in pericolo di vita.

Nella serata di sabato 1 luglio, via Trieste era stata teatro di un altro incidente che ha visto un’auto tirare dritto alla rotonda dei Pinaroli e schiantarsi frontalmente contro un’altra vettura.