si potrà seguire la seduta anche collegandosi al canale you tube del Comune di Lugo

Domani, mercoledì 5 luglio alle 18.15, nella sala Consiliare della Rocca, si riuniscono in modo congiunto le Commissioni di primo, secondo e terzo dipartimento. All’ordine del giorno il calendario delle commissioni consiliari dipartimentali secondo quanto disposto dalla mozione approvata in Consiglio Comunale per individuare all’interno di queste un percorso per discutere dell’alluvione di maggio.

La cittadinanza è invitata e si potrà seguire la seduta anche collegandosi al canale you tube del Comune di Lugo, come già avviene per il Consiglio Comunale.