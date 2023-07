Termine previsto per il mese di ottobre

Sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo skatepark “Sombrero” di Cervia. Si sta procedendo alle demolizioni dei manufatti esistenti e alla preparazione ed esecuzione dei primi getti delle nuove rampe. I lavori procederanno per fasi e prevedono anche l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, la messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di aree verdi. Il termine dei lavori, eseguiti dall’impresa Ferrise s.r.l. di San Giovanni in Fiore (CS), è previsto nel mese di ottobre.

L’importo complessivo per la riqualificazione è di 395 mila euro di cui 107 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con la legge n. 24/2003 e gli altri 288 mila dal Comune di Cervia.

In questi giorni si è inoltre concluso il concorso di idee per il logo. La cabina di regia, composta dai referenti del progetto ‘In Ludere, quando il gioco si fa spazio‘ e da rappresentanti del Comune di Cervia, ha scelto il lavoro proposto da Adriana Giombarresi di Ravenna.

L’assessore allo sport Michela Brunelli e alle politiche giovanili Bianca Maria Manzi hanno dichiarato: “Stiamo procedendo alla riqualificazione dell’impianto sportivo e dell’area dello skate, che necessitavano di una risistemazione complessiva, grazie anche ai finanziamenti della Regione Emilia Romagna. Sono i risultati di un percorso costruttivo e proficuo in cui sono state coinvolte le realtà interessate e voluto da tanti cittadini e dalle forze politiche. E’ un impianto nuovo, all’avanguardia, degno di competizioni a livello federale nazionale che contribuisce a connotare la nostra località come ‘Città dello Sport’”. Inoltre ha una valenza non solo sportiva, ma anche sociale: è un’ulteriore spazio di aggregazione, di crescita e benessere per i giovani e per l’intera comunità, un’opportunità per dare risposte in termini di socialità e inclusione”.