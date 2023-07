Esposto di Alvaro Ancisi (LpR) alla Polizia locale di Ravenna

“Ho depositato presso il Comando della Polizia Locale di Ravenna un esposto sul ‘Degrado in zona commerciale Bassette sul fronte sud della Romea Nord’. Si tratta dell’area posta tra questa strada, la via Giuseppe Di Vittorio, ingresso principale delle Bassette, e la via Achille Grandi sul lato sud, rientrante nella concessione del diritto di superficie rilasciato nel 1981 dal Comune di Ravenna ad una società privata per la durata di 99 anni. Il degrado riguarda parti scoperte di uso pubblico, comprendenti i relativi accessi, sulle quali sono imposti alla società concessionaria, tra gli altri, i seguenti obblighi: effettuare al loro interno ‘tutti i lavori atti ad integrare e completare le opere di urbanizzazione primaria’; provvedere ‘alla sistemazione a verde, parcheggi…’; operare affinché le aree siano ‘gestite e mantenute’, oltreché ‘non recintate o precluse al pubblico’. Sulla concessionaria ‘graverà sempre […] l’onere per la manutenzione ordinaria’, ma anche per ‘i lavori e le opere di manutenzione straordinaria […] che si rendessero necessari durante la concessione’, fino a che non scatti il 75° anno di concessione” scrive Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare).

“Il degrado è riferito – spiega Ancisi -, in particolare, all’area scoperta di primo accesso alla zona commerciale, che si incontra non appena entrati da via Di Vittorio in via Grandi. Da alcuni anni è incomprensibilmente recintata, peraltro malamente e pericolosamente, nonché abbandonata ad incuria e scadimento, sia nello spazio verde incolto confinante con via Di Vittorio, sia nell’ampio spazio che comprende la principale area parcheggio del centro commerciale e il chiosco piadine. Il parcheggio è stato dunque soppresso all’uso pubblico e il chiosco ingiustamente impedito a ricevere la clientela (a rischio dunque di cessare l’attività), se non con un lungo, inappropriato e defatigante percorso, andata e ritorno, tramite il secondo residuato accesso posto più avanti nella stessa via Grandi. Recentemente, è stato aperto perfino un passaggio abusivo tra lo spazio verde incolto e via Di Vittorio (foto sotto) a pochi metri dall’incrocio con via Romea Nord, che rappresenta anche un pericolo per la circolazione stradale, entrando in collisione col traffico regolamentare.

La mancanza del parcheggio ha prodotto un risultato devastante. Molti autotreni, autocarri e autoarticolati hanno parcheggiato per lunghissimo tempo sulla fascia di terreno, larga poco più di un metro, posta a lato della carreggiata di via Romea Nord. L’esito è stato rovinoso per la carreggiata, ma soprattutto per la sponda sterrata, che, cedendo quel tanto da allargarsi, ha formato tre malconci stalli di sosta abusiva e pericolosa (vedi a lato foto dello stallo più vicino alla svolta su via Di Vittorio), tanto che verso fine marzo scorso una squadra di operai ha installato un guard-rail a fianco della carreggiata. Martedì 30 maggio, un ragazzo di circa 18 anni, che proveniva in motocicletta da Ravenna lungo la Romea Nord, è rovinato gravemente sotto questo guard-rail” evidenzia Ancisi ricordando l’incidente che ha visto un ragazzo finire “in elicottero al trauma center di Cesena. La pavimentazione dell’area ex parcheggio interna all’area commerciale è uno sfacelo, sparsa di detriti e oggetti pericolosi, con disconnessioni, buche profonde ed estesi avvallamenti, che diventano laghetti ad ogni pioggia. La mancanza di illuminazione, non più attivata, e l’assenza di ogni segnaletica fanno sì che, nei periodi di poca o nessuna luce solare, per i pedoni e ciclisti, comunque in grado di entrare ed uscire da questa parte, sia come addentrarsi in una giungla – sottolinea Ancisi -. Quanto sopra è stato da me accertato con un sopralluogo.

AREE DI SERVIZIO AL CENTRO COMMERCIALE

“In alcune aree prospicienti o retrostanti le attività commerciali – evidenzia Alvaro Ancisi capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare – non verrebbero regolarmente potate le piante, né tagliata l’erba, né raccolta l’immondizia. Anche in alcuni tratti del marciapiedi antistante le attività commerciali non verrebbe attivata l’illuminazione, risultando essi bui, e dunque pericolosi, per quanti vi transitano nelle ore di oscurità, anche perché coperti dai rami di alcune

piante che da lungo tempo non sarebbero potate. Su queste segnalazioni, servono peraltro riscontri più approfonditi.

SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTI TECNICI

Riterrei – conclude Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare) – innanzitutto necessario un sopralluogo per verificare, con maggiore puntualità ed attualità, lo stato effettivo dei luoghi e dei servizi in questione. Dopodiché, potrebbe essere utile un accertamento tecnico da parte delle Infrastrutture civili, delle quali pertanto ho messo a conoscenza il capo-area, volto ad esporre gli interventi, le operazioni e i lavori necessari, compresi quelli eventuali di straordinaria manutenzione, dei quali imporre alla società concessionaria l’esecuzione urgente, a prescindere da ogni altra sanzione che si giudicasse applicabile”.