Lavori nell’alveo fluviale

Venerdì 7 e lunedì 10 luglio, dalle 7 alle 17, il tratto di via Fossolo, tra via San Vincenzo e la strada provinciale 302 Ravegnana rimarrà chiusa al transito per lavori di manutenzione dell’alveo fluviale. Dal divieto sono esclusi i veicoli dei residenti e i mezzi di soccorso. Ad esclusione di queste giornate e orari e salva diversa comunicazione, rimarranno valide le limitazioni già in vigore di senso unico per i veicoli provenienti da via Ravegnana e diretti in via Madrara. Il cronoprogramma dei lavori potrebbe subire variazioni in caso di maltempo.