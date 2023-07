Erano in corso, dalla notte fra il 3 il 4 luglio, le ricerche da parte dei Vigili del fuoco e della Polizia

È stato ritrovato all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna l’uomo anziano scomparso da lunedì e le cui ricerche stavano proseguendo serrate dalla notte fra il 3 il 4 luglio nella zona di Borgo Montone.

Come riporta Il Resto del Carlino in edicola oggi, si è scoperto che l’uomo era stato soccorso da un’ambulanza e portato in ospedale, ma con sé non aveva documenti.