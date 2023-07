Quasi 900 firme (anche quelle dei coniugi Muti) ad oggi per la petizione e un sit in programmato a Palazzo Merlato per martedì 11 luglio

“Opponetevi all’installazione dell’antenna Wind 3 nel Giardino Maria Montessori a Ravenna”: questo il monito della rivolta, sempre più intensa ed estesa, dei cittadini contrari all’installazione di una nuova antenna 5G di telefonia mobile nel parco (da tale preoccupazione nascono infatti una petizione e un sit in che si svolgerà martedì 11 luglio davanti alla sede del consiglio comunale) perché preoccupati per la salute pubblica, soprattutto dei bambini dal momento in cui si trova nelle vicinanze di una scuola, e indignati in quanto dichiarano di non essere stati informati preventivamente dell’installazione dell’antenna. A queste problematiche si aggiungono, per i cittadini, la deturpazione del valore paesaggistico e della visuale, e le conseguenze sul valore commerciale degli immobili adiacenti.

A tale protesta, come riporta Il Resto del Carlino in edicola oggi, hanno aderito anche i coniugi Muti nonostante non siano del quartiere, ma fortemente contrari all’installazione di tale antenna.

Sit in e petizione

I residenti, oltre ad organizzare un sit in a Palazzo Merlato, hanno lanciato il 23 giugno scorso una petizione su Change.org, che ha già raggiunto ad oggi quasi 900 firmatari, in cui chiedono che venga sospesa immediatamente l’installazione, con conseguente rimozione delle parti fino ad ora realizzate: “La seguente petizione – scrivono i cittadini – al fine di contestare l’installazione di una antenna per telefonia mobile alta 30 m nel giardino ‘Maria Montessori’ a Ravenna. In particolare i cittadini sono preoccupati per le dirette conseguenze per la salute pubblica potenzialmente derivanti dalla suddetta installazione oltre al deturpamento paesaggistico dell’area verde pubblica.

A ciò si aggiunga che:

tale antenna è stata installata a meno di 70 metri dalle abitazioni, norma abrogata ma di buon uso progettuale;

la popolazione del quartiere non è stata preventivamente informata dell’installazione di tale antenna a ridosso delle proprie abitazioni con una distanza minima in alcuni casi di 35 m dalle abitazioni più vicine;

dell’installazione di tale antenna a ridosso delle proprie abitazioni con una distanza minima in alcuni casi di 35 m dalle abitazioni più vicine; non è stata considerata , attesa la tipologia residenziale della zona l’individuazione di siti alternativi idonei a ridurre al minimo possibile l’esposizione della popolazione residente alle radiazioni elettromagnetiche;

, attesa la tipologia residenziale della zona residente alle radiazioni elettromagnetiche; non è stata considerata la vicinanza alle scuole Primarie “Riccardo Ricci” 100 m e altre scuole nidi e materne frequentate da bambini che, come evidenziato in molteplici ricerche, presentano un fattore di rischio più alto degli adulti nell’assorbimento dei campi elettromagnetici;

e altre scuole nidi e materne frequentate da che, come evidenziato in molteplici ricerche, presentano un degli adulti nell’assorbimento dei campi elettromagnetici; la scelta della posizione centrale all’interno del parco senza interventi di mitigazione possibili, ne deturpa fortemente il valore paesaggistico e la visuale, oltre a gravare sul potenziale valore commerciale degli immobili adiacenti;

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti ritenendo che possa essere leso il loro diritto alla salute oltre al valore paesaggistico e commerciale dell’area pertanto, chiedono che venga sospesa immediatamente l’installazione, con conseguente rimozione delle parti fino ad ora realizzate”.

Cantiere dell’antenna 5G nel parco Montessori

Interrogazione di Renato Esposito (Fratelli d’Italia) al sindaco di Ravenna Michele de Pascale

Sull’argomento interviene anche Renato Esposito (Fratelli d’Italia) che interroga il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale: “Ancora una volta l’amministrazione comunale agisce senza tenere in alcun conto le esigenze ed i bisogni dei Ravennati” esordisce il Vice Capogruppo Fratelli d’Italia preoccupato anche per “la salute dei Cittadini, soprattutto di quelli più fragili: i bambini”.

“Di questa antenna che sembra sarà alta 30 metri davvero non se ne sentiva l’esigenza, e perché poi ai cittadini non è stato comunicato nulla? – domanda Esposito – E’ davvero incomprensibile poi la scelta del sito, una zona urbana densamente abitata con un parco pubblico ed una scuola elementare”.

“A chi giova tutto questo? – continua il Vice Capogruppo Fratelli d’Italia – Chi ne trarrà vantaggio?”

“E’ giunta l’ora che l’amministrazione ravennate risponda delle sue scelte, e soprattutto che prima di agire comunichi le scelte ai cittadini chiedendone il consenso. Non siamo sudditi – sottolinea Esposito –, al contrario siamo i veri titolari del potere, perché ricordiamolo sempre si amministra e si governa in nome e per conto del popolo.

Si chiede a Sindaco ed Assessore competente

1. Se le notizie circa l’installazione di un’antenna 5G alta 30 metri nel parco Montessori e di fronte ad una scuola elementare corrispondono al vero;

2. Quale tipo di verifiche circa l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente circostante è stato fatto o a quali studi scientifici si faccia riferimento;

3. Perché tale scelta non è stata sottoposta prima al vaglio dei Ravennati, né è stata data loro alcuna spiegazione. Vorrei ricordare all’amministrazione tutta che la trasparenza e la lealtà etica verso i cittadini che si amministrano è alla base della civile convivenza;

4. Di bloccare immediatamente la costruzione di detta antenna chiedendo sempre il consenso dei Cittadini” conclude Renato Esposito – Vice Capogruppo Fratelli d’Italia.

Ravenna in Comune: “Il parco violato”

“Abbiamo intitolato questo comunicato ‘Il parco violato’ dallo striscione lasciato appeso dopo un sit-in di protesta. Ma sarebbe andato bene anche ‘L’inquinamento elettromagnetico nel giardino vicino alla scuola’ – scrive Ravenna in Comune alla stampa -. Già, perché la vicenda riguarda un cantiere in un parco cittadino per l’installazione di un’altissima antenna (circa 35 metri) per le comunicazioni (5G). E si sta formando un comitato per resistere alla sua realizzazione. Ci sono questioni che riguardano le procedure adottate per la scelta del sito che, appunto, è un parco cittadino nelle vicinanze di abitazioni e scuole. Riguardano sia l’aspetto ambientale che paesaggistico che quello della salute. Il parco, paradossalmente, è intitolato a Maria Montessori, a Ravenna, dietro via Cilla. E il paradosso è che benché l’Amministrazione Comunale, a suo tempo, l’abbia dedicato ad un gigante dell’educazione, per prima dimostra di non apprendere mai nulla.

Quello che infatti continua a sconcertarci, come Ravenna in Comune, è l’incapacità dell’Amministrazione Comunale di imparare dagli errori precedenti. A quanto si scopre soltanto adesso che il bubbone è scoppiato, la domanda per innalzare l’antenna era pendente da tempo e aveva visto pure la contrarietà del Comune in sede giudiziale, solo in relazione all’ammontare del canone, però. E c’era stata anche la contrarietà di Arpae, risolta dal richiedente con una modifica progettuale. A nessuno dall’Amministrazione de Pascale, però, in tutti questi anni, è mai venuta in mente l’opportunità di una consultazione della cittadinanza coinvolta. Compreso l’assessore oggi competente, quell’Igor Gallonetto esponente dei 5stelle che una volta si contraddistinguevano proprio per pratiche e programmi di consultazione popolare. Roba vecchia e sorpassata dopo essersi accomodati nelle seggioline del potere, forse.

Sia il precedente che l’attuale mandato di de Pascale – continua Ravenna in Comune – si connotano per l’assoluto disinteresse verso la cittadinanza e la sua consultazione nelle materie sensibili. Gli esempi non mancano. Basta pensare alla chiusura dell’illuminazione notturna decretata di punto in bianco solo per risparmiare. O al rigassificatore imposto per allinearsi alla posizione del PD in seno al Governo Draghi che aveva designato Bonaccini come commissario. O, ancora, alla scuola che avrebbe dovuto far piazza pulita del parco di via Nizza. O ai ritardi del ponte di Grattacoppa non spiegati per mesi e mesi a chi giornalmente se lo è ritrovato chiuso.

Come già abbiamo detto in altre occasioni di questo tipo, Ravenna in Comune chiede a de Pascale e alla sua Giunta di smetterla di fregarsene delle comunità e di cominciare a scendere dagli scranni di Palazzo Merlato per parlare con la gente. Che è composta di persone con diritti e legittimi interessi. Che, nel caso specifico, hanno scoperto quanto accadeva solo dall’improvvisa apparizione delle reti arancioni del cantiere. Mentre i genitori di chi frequenta la scuola, invece, non lo scopriranno se non a cose fatte, vista l’attuale chiusura estiva dell’istituto scolastico, a meno di non leggere i giornali.

Ravenna in Comune esprime la propria vicinanza alle cittadine e ai cittadini che respingono il ruolo di sudditi ed esprime al contempo la propria indignazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Già altre volte concludemmo dicendo che speravamo che l’episodio servisse almeno per il futuro. Non ci crediamo più” conclude Ravenna in Comune.

Verlicchi (La Pigna): “Ho chiesto al Sindaco de Pascale di revocare subito e per autotutela la concessione”

“Il Sindaco de Pascale e la Giunta Comunale revochino in via di autotutela e con solerzia, l’autorizzazione ed in particolare la concessione improvvidamente rilasciata a Wind 3, per l’installazione di un ripetitore di telefonia mobile alto ben 34 metri nel parco Montessori di via Lanzon, tra le vie Cilla e via San Gaetanino, a pochi metri dalla scuola primaria Riccardo Ricci” esordisce Veronica Verlicchi (Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi).



“A questo proposito – continua Verlicchi – ho inviato una PEC al Sindaco de Pascale , e per il suo tramite a tutta la Giunta Comunale, una richiesta per revocare in via di autotutela, la concessione di 9 anni dell’area di 48 metri quadrati, rilasciata a Wind 3 il 21 marzo 2023, poiché illegittima per vizi di forma e di sostanza” sostiene Verlicchi.



“Invito i cittadini – esorta Verlicchi – residenti nella zona del Parco Montessori a venire l’11 luglio presso la Residenza Municipale in occasione della seduta del Consiglio Comunale, per attuare una protesta rispettosa ma convinta, volta a tutelare i propri interessi e quelli di tutti i Ravennati e a richiedere un confronto col Sindaco de Pascale, al fine di chiedere la revoca della concessione”.



Verlicchi prosegue poi affermando che “In questa triste, preoccupante e per certi verdi incredibile vicenda, risalta la totale assenza del Sindaco de Pascale e della Giunta Comunale.

La procedura che ha comportato il rilascio della concessione per l’installazione del ripetitore nel parco di via Lanzoni in una zona, é bene sottolinearlo, densamente abitata e che veda la presenza di diverse scuole, è stata gestita direttamente dagli uffici comunali, senza che il Sindaco de Pascale e la Giunta adottassero una delibera, nella quale potevano essere adottati divieti-limitazioni specifici. Il Sindaco e la Giunta non sono intervenuti nella vicenda, lasciando campo libero agli uffici comunali preposti.

Veronica Verlicchi Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi conclude poi, con amarezza, scrivendo che “In questa vicenda risalta anche il fatto che il Consiglio Territoriale Centro Urbano, così come i residenti della zona, non sono stati né coinvolti né informati. Alla faccia della partecipazione tanto sbandierata dal Pd e da Ravenna Coraggiosa”.