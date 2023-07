un laboratorio di cucito creativo con il fine di offrire alle donne partecipanti uno spazio di incontro

Nell’ambito del progetto “Tessere Legami”, Palazzo Vecchio a Bagnacavallo ha ospitato nei giorni scorsi una piccola sfilata serale molto seguita in cui narrazioni e abiti si sono intrecciati.

Promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e gestito dalla cooperativa sociale LibrAzione, “Tessere Legami” è un progetto incentrato sullo sviluppo della partecipazione attiva delle donne straniere nel tessuto sociale della Bassa Romagna, per promuovere la loro integrazione e inclusione nei contesti sociali. Si propone infatti di definire e realizzare percorsi di orientamento e formazione rivolti a donne immigrate e di potenziare l’integrazione socio-culturale della popolazione femminile straniera presente nei territori dell’Unione.

A Bagnacavallo è stato realizzato un laboratorio di cucito creativo con il fine di offrire alle donne partecipanti uno spazio di incontro, di leggerezza, di narrazione di sé e dei propri desideri, delle fatiche e delle energie che attraversano il quotidiano.

«Uno spazio in cui – spiega Ilaria Santandrea di “Tessere Legami” – sono stati rivisitati capi di abbigliamento portati dalle partecipanti che presentano tracce di energie e forze, e che hanno preso forma attraverso pratiche di cucito creativo durante le quali ci ha guidato Giulia Meloncelli di Ricicli Design.»

«Siamo soddisfatti dell’adesione al progetto di numerose donne straniere – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali di Bagnacavallo Ada Sangiorgi – così come del gradimento da parte loro e della sintonia con la quale hanno lavorato. Il nostro grazie va a LibrAzione che gestisce con cura il progetto per conto dell’Unione, ad Acer per il servizio di mediazione e al Cif, Centro italiano femminile Bagnacavallo, per il supporto e la collaborazione.»