Per garantire sempre più alti standard di sicurezza nella stagione estiva

In occasione dell’importante afflusso di turisti per la stagione estiva nei lidi ravennati, rimane alto il livello di attenzione della Polizia di Stato per garantire con le proprie attività, finalizzate alla tutela dei cittadini e alla prevenzione e repressione dei reati, sempre più alti standard di sicurezza.

Per il periodo dal 5 luglio al 28 agosto prossimo, il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, che interesseranno in particolar modo il comprensorio cervese.

I poliziotti della Questura impiegati in tale attività avranno la loro base logistica a Pinarella di Cervia e saranno affiancati da 17 colleghi in servizio presso altre sedi, aggregati a Ravenna proprio al fine di potenziare i servizi a presidio del territorio per la stagione estiva.

Il dispositivo di sicurezza sarà inoltre integrato da servizi di prevenzione svolti con l’ausilio di reparti specializzati della Polizia di Stato.