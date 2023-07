Di nuovo attiva la ztl di via di Roma

In seguito alla conclusione dei lavori e alla conseguente riapertura del ponte mobile sul Candiano avvenuta pochi minuti fa, da parte di Autorità di sistema portuale, proprietaria e titolare della gestione del ponte, viene contestualmente ripristinata la precedente viabilità e riattivata la zona a traffico limitato di via di Roma (ore 14.45 di giovedì 6 luglio).

La svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma non è più quindi consentita a tutti, ma solo agli aventi titolo a transitare in ztl. Il varco Sirio tra le due vie sarà pertanto nuovamente attivo con modalità sanzionatoria.