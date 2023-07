Saranno impegnati per un anno nel Settore cultura

Nei giorni scorsi 22 giovani volontari del Servizio Civile Universale hanno iniziato la loro attività nell’Unione della Romagna Faentina. Per un anno si uniranno alla squadra del Settore Cultura, Turismo, Sport e Relazioni Internazionali e collaboreranno con il personale di musei, biblioteche, uffici cultura e turismo. I volontari saranno a supporto delle attività culturali dell’Unione. Si tratta di un importante risultato della progettualità dei servizi culturali dell’Unione che potranno così contare su una importante iniezione di giovani energie. I ragazzi, nell’anno di attività, avranno l’opportunità di imparare a conoscere dall’interno i servizi culturali del loro territorio e di vivere esperienze formative nell’articolato mondo della pubblica amministrazione. Per i comuni sarà dunque un importante supporto per la ripresa e i giovani volontari potranno così avere uno sguardo aperto sul futuro. I 22 volontari e i loro tutor nei giorni scorsi si sono ritrovati alla Biblioteca Manfrediana per la prima riunione operativa e per ricevere il saluto della dirigente del Settore Cultura, Turismo, Sport e Relazioni Internazionali, Benedetta Diamanti.

“Formazione, conoscenza e azione concreta: è quello che offre un’esperienza di servizio civile. Un’opportunità per approfondire contesti lavorativi e servizi diversi e per capire meglio che traiettoria intraprendere per il proprio percorso di vita. Siamo molto contenti che 22, fra ragazze e ragazzi della nostra Città, possano percorrere questa strada con noi” ha detto l’assessore Davide Agresti, Assessore al Welfare, Europa e Smart City