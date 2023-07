Il sindaco Galli: «Saranno utilizzati per l’acquisto di strumenti necessari per affrontare le calamità»

Domenica 2 luglio, nel contesto del pranzo per i volontari che lavorano al Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna, i gemelli del comune di Adelmannsfelden si sono presentati con una donazione di 6mila euro come contributo per i danni dell’alluvione.

Il presidente del comitato tedesco Otto Feil ha espresso i sentimenti che la popolazione di Adelmannsfelden ha provato quando ha ricevuto le notizie dell’alluvione e ha visto le fotografie inviate da Bagnara: si sono subito organizzate diverse raccolte fondi, sia da parte del comitato di amicizia, sia da parte di altre associazioni del Comune di Adelmannsfelden. Il risultato finale è stato appunto la somma di 6mila euro.

Durante la consegna dell’assegno, il sindaco Mattia Galli ha confermato che la somma verrà utilizzata – insieme alle altre donazioni pervenute da molti cittadini e amici di Bagnara che vivono in altre parti d’Italia – per acquistare strumentazioni che risultano necessari per affrontare eventi calamitosi.