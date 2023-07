Operative da lunedì 10 luglio, servono le linee Bagnacavallo-Faenza e Lugo-Faenza

Sono operative da lunedì 10 luglio le due nuove fermate per gli autobus in via Pascoli e via Gramsci a Cotignola, in sostituzione delle precedenti fermate di via Matteotti. Le fermate serviranno la linea 152 Bagnacavallo-Faenza e la linea 177 Lugo-Faenza.

Lo spostamento fa seguito al trasferimento del mercato settimanale, a partire da venerdì 14 luglio, da piazza Vittorio Emanuele II nell’adiacente piazza Mazzini.

Obiettivo del cambiamento è garantire un migliore sfruttamento degli spazi disponibili, e in particolare consentire un riallestimento della piazza con nuovi arredi, in funzione di una migliore pedonalità.

Le due nuove fermate sono collocate in via Pascoli – fronte civico 10 (in direzione Lugo-Bagnacavallo) e in via Gramsci – civico 1 (in direzione Faenza). Sonodotate di pensilina, di tabelloni per l’esposizione degli orari e di portabiciclette con copertura. Il costo totale dell’intervento, comprensivo dei lavori di realizzazione delle rispettive piazzole stradali, ammonta a 67.500euro.

Come spiega il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, «con questo intervento, che tiene insieme funzionalità degli spazi e arredo urbano, miglioriamo l’utilizzo dei mezzi pubblici, alleggerendo il centro dalla mobilità pesante degli autobus».