Format di denuncia elaborato in Prefettura a Ravenna

Sono state condivise in Prefettura misure per la semplificazione dell’attività amministrativa, su input delle Associazioni di Categoria e con il coinvolgimento delle Forze di Polizia e delle Amministrazioni Statali e locali del territorio.

A partire dai prossimi giorni le Aziende colpite dai recenti eventi alluvionali di maggio scorso, che hanno subito la perdita o la distruzione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, potranno utilizzare, per procedere alla denuncia di smarrimento presso le Forze di Polizia, un apposito format, elaborato congiuntamente dalle Associazioni di Categoria e dalle Amministrazioni a vario titolo coinvolte, con il coordinamento della Prefettura di Ravenna, che ha avviato nei giorni scorsi un apposito Tavolo per condividere misure di semplificazione e snellimento procedurale.

Nel corso di un nuovo incontro tra tutti gli attori istituzionali e privati è stato approfondito, sotto il profilo informatico, il sistema con il quale le Aziende dovranno interagire e condivise anche le relative procedure.

“L’obiettivo che ci siamo posti – ha dichiaro il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – è di consentire, da un lato, alle Aziende di presentare la denuncia di smarrimento mediante un unico format, corredato da una serie di allegati, al fine di agevolare la puntuale individuazione della documentazione persa o distrutta; dall’altro, questo format dopo essere stato presentato dagli imprenditori alle Forze di Polizia, per denunciare lo smarrimento o la distruzione, dovrà essere inviato agli indirizzi pec delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte per l’avvio dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza”.

Successivamente gli Uffici Pubblici coinvolti provvederanno, ove necessario, alla duplicazione dei documenti richiesti o all’acquisizione di questo format, che fungerà da semplice presa d’atto, in funzione dei rispettivi adempimenti.

Il vantaggio della procedura messa a punto in Prefettura consentirà alle Aziende di procedere, con un unico invio, ad interessare più Amministrazioni, che saranno in tal modo a conoscenza della documentazione andata smarrita.

La finalità del sistema messo a punto agevolerà l’imprenditore che non dovrà recarsi fisicamente presso gli uffici di tutte le Amministrazioni competenti per l’avvio dei procedimenti amministrativi di ricostruzione della documentazione.

Infatti con un singolo click e un unico inviol’Azienda avrà la possibilità di coinvolgere tutte le Amministrazioni interessate, che dialogheranno tra loro per facilitare le imprese.

“In un momento complesso come questo – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – in cui è in corso la conta dei danni causati dagli eventi alluvionali, occorre garantire una rapida ripresa, accompagnando il mondo produttivo e imprenditoriale provinciale nel cammino che dovrà condurre, nel più breve tempo possibile, alla normalità. E’ dovere delle Amministrazioni creare dei sistemi di semplificazione e agevolazione per imprenditori e aziende, nonostante le difficoltà dovute alle carenze di organico che ogni Ente registra. Unità, coesione sociale e amministrativa costituiscono la strada per superare questo momento”.

Il Coordinatore del Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali della Provincia di Ravenna, Andrea Betti, ha espresso giudizi positivi ed ha ringraziato tutti i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte dalla Prefettura per l’approccio pragmatico alla risoluzione di un problema sollevato dalle imprese e per l’obiettivo raggiunto di semplificare ed agevolare le procedure amministrative necessarie a seguito della distruzione dei documenti aziendali causata dall’alluvione.