Grande è stata la solidarietà dimostrata dalla città tedesca di Neresheim nei confronti della comunità bagnacavallese in seguito alle alluvioni di maggio.

Gemellata con Bagnacavallo dal 1994, la città del Baden-Württemberg ha effettuato una donazione di diecimila euro, cinquemila messi a disposizione direttamente dal Comune e i restanti cinquemila derivanti da una raccolta fondi tra i cittadini, organizzata dal locale comitato di gemellaggio attraverso iniziative ad hoc, anche presso le scuole.

«Abbiamo sentito da parte vostra un forte segno di vicinanza e ci siamo sentiti abbracciati dai vostri pensieri e dalla vostra premura» hanno scritto la sindaca Eleonora Proni e la presidente dell’associazione Amici di Neresheim Gabriella Foschini, che hanno voluto ringraziare il sindaco Thomas Häfele, il presidente dell’associazione gemellaggi Gerard Lang e tutta la comunità di Neresheim.

I contributi arrivati a Bagnacavallo dalla città tedesca saranno utilizzati principalmente per aiutare le famiglie a ripulire i cortili e le aree adiacenti le case dal fango ormai essiccato e per far fronte ad alcune richieste urgenti di persone in particolare difficoltà. Tutto ciò con il coordinamento della Protezione civile che ha un quadro preciso delle numerose esigenze.

Le raccolte di fondi da parte di Neresheim proseguono tuttora: per il 22 luglio nella città tedesca è stata organizzata una nuova iniziativa di solidarietà, dal titolo “Una notte italiana”, alla quale parteciperà anche una delegazione bagnacavallese.

Anche le altre città europee partner di Bagnacavallo hanno fatto sentire la loro vicinanza in diversi modi e per questo la sindaca Proni e Gabriella Foschini ringraziano la britannica Stone, la francese Aix-en-Othe e la polacca Strzyzow.