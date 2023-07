Resta comunque sempre possibile prenotare contattando telefonicamente l’Urp (0545 280888

È attivo da marzo presso il Comune di Bagnacavallo un nuovo sistema di prenotazione per accedere agli sportelli dell’Area servizi alla cittadinanza.

Si tratta di un sistema che prevede la gestione integrata dei flussi per i vari servizi, dando priorità agli appuntamenti che è possibile prenotare online, in qualsiasi momento, oppure direttamente in sede, attraverso il totem.

Prenotare il servizio – dalla carta d’identità al cambio di residenza, fino ai vari servizi erogati dall’Urp – è comodo e veloce, non occorre Spid ed è sufficiente indicare una mail e un numero di cellulare. Il cittadino riceve subito, via mail e sms, la conferma della prenotazione, con data e ora e il codice di accesso. Chi ha prenotato non deve ritirare il ticket al totem presente all’ingresso, ma dovrà semplicemente aspettare che appaia il suo codice sul monitor presente in sala d’attesa.

L’uso della prenotazione ha consentito di gestire in maniera ordinata il forte aumento di utenti registrato nel mese di giugno, con la gestione delle domande di contributi legati all’alluvione.

Nei primi 15 giorni del mese si sono registrati 705 accessi, contro i 370 dello stesso periodo di maggio e i 327 di aprile. In questo scenario, sono in costante crescita i cittadini che prenotano da soli direttamente online: dal 4,89% di tutti gli accessi di aprile al 7,03% di maggio fino al 18,3% di giugno.

Resta comunque sempre possibile prenotare contattando telefonicamente l’Urp (0545 280888).

Nei prossimi mesi saranno divulgati i primi dati statistici sugli accessi agli sportelli, incluse le valutazioni degli utenti.

Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Info:urp@comune.bagnacavallo.ra.it

—