Le intitolazioni prenderanno il via mercoledì 19 luglio

Si intitola “Sulla via dell’uguaglianza – Per una toponomastica femminile” il progetto del Comune di Bagnacavallo per promuovere la parità di genere anche nelle intitolazioni cittadine.

«La toponomastica del comune di Bagnacavallo, come in generale quella di tutto il nostro Paese, vede le figure femminili scarsamente rappresentate – spiegano l’assessora alle Pari Opportunità Ada Sangiorgi e l’assessore ai Servizi alla cittadinanza Francesco Ravagli. – Come Amministrazione comunale intendiamo invertire tale tendenza riconoscendo così anche in questo ambito il ruolo fondamentale delle donne nella storia e nella cultura nazionale e locale.»

La Commissione consiliare toponomastica ha raccolto una serie di proposte di figure femminili ritenute particolarmente importanti e quindi meritevoli di essere oggetto di denominazioni toponomastiche per valorizzarne la memoria e, in collaborazione con gli uffici comunali, individuato le aree verdi prive di intitolazione.

«È nato così un progetto che unisce la valorizzazione del ruolo delle donne nella nostra storia e la riscoperta di parchi e aree verdi del territorio – continuano gli assessori – e ci consente di porre un ulteriore tassello alle azioni promosse per favorire un sempre maggiore senso di comunità, l’inclusione, il protagonismo di ogni fascia di popolazione, il benessere nella sua accezione più ampia e la connessione fra la natura e lo spazio urbano.»

Queste le aree verdi individuate alla Commissione consiliare toponomastica e le relative intitolazioni:

L’area verde con accesso da via Buozzi e dalla pista ciclabile lungo il canale naviglio Zanelli sarà intitolata ad Alfonsina Strada , appassionata di ciclismo, prima donna italiana a competere in gare maschili;

, appassionata di ciclismo, prima donna italiana a competere in gare maschili; L’area verde ricompresa tra via Togliatti, via Massarenti, via Forma e via Biaggioni sarà intitolata alle Madri costituenti , le 21 donne elette all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946;

, le 21 donne elette all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946; L’area verde ricompresa tra via Cadorna e vicolo della Repubblica Romana sarà intitolata a Norma Cossetto , giovane studentessa universitaria infoibata viva tra il 4 e 5 ottobre 1943, diventata un simbolo del martirio delle Foibe;

, giovane studentessa universitaria infoibata viva tra il 4 e 5 ottobre 1943, diventata un simbolo del martirio delle Foibe; L’area verde ricompresa tra via Togliatti e la piastra polivalente (lato tennis e polo scolastico) sarà intitolata a Maria Montessori , educatrice, pedagogista, filosofa, medico e scienziata italiana, prima donna a laurearsi in Italia in medicina;

, educatrice, pedagogista, filosofa, medico e scienziata italiana, prima donna a laurearsi in Italia in medicina; L’area verde su via Ricci a Villanova sarà intitolata ad Ada Pasi, staffetta partigiana originaria di Villanova.

Le intitolazioni prenderanno il via mercoledì 19 luglio alle 19.30 da Alfonsina Strada. In occasione dell’iniziativa “A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio” ci si ritroverà all’inizio del percorso ciclopedonale per ricordare la figura di questa donna nata nel 1891 con una passione ai tempi tutta maschile, quella della bicicletta, alla quale si dedicò con determinazione fino a conquistare nel 1938 il record femminile dell’ora a Longchamp, in Francia, fissandolo a 35,28 chilometri.

Nei prossimi mesi saranno poi programmate le altre quattro intitolazioni, accompagnate da momenti di approfondimento di queste straordinarie figure femminili.

Nell’home page del sito del Comune di Bagnacavallo è possibile consultare la sezione dedicata al progetto con le schede biografiche di ciascuna intitolazione.