Coinvolto anche un ciclista che si sarebbe allontanato illeso

Incidente all’alba di oggi, sabato 15 luglio, lungo via Mandriole a Sant’Alberto, dove due auto, una Ford Fiesta e una Peugeot 104, e un trattore, sono entrati in collisione per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i due anziani a bordo della Fiesta, poi trasportati all’Ospedale Bufalini di Cesena con codici di media gravità. Ferito, ma non gravemente, anche il conducente della Peugeot, mentre è rimasto illeso il pilota del trattore.

Secondo le prime informazioni nella carambola sarebbe rimasto coinvolto anche un ciclista che, dopo la caduta, si sarebbe rialzato e allontanato. A lui è rivolto un appello della Polizia Locale, perchè si rechi in caserma per aiutare la ricostruzione dei fatti.