Da martedì 18 a mercoledì 26 luglio chiuso il passaggio a livello in corrispondenza della strada provinciale 24 Conventello

Per consentire la realizzazione, da parte di Rfi, di una serie di interventi di rinnovo dell’infrastruttura fra le stazioni di Alfonsine e di Ravenna, collocate sulla linea Ferrara-Rimini, la Provincia di Ravenna ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione temporanea della circolazione, tranne che per residenti e per autorizzati, dalle 7 di martedì 18 luglio alle 16 di mercoledì 26 luglio, lungo la strada provinciale 24 Conventello, conosciuta anche come via Basilica, nel tratto compreso tra il chilometro 0+100 e tra il chilometro 0+200, in corrispondenza del passaggio a livello.

Quindici in totale i chilometri di binario che saranno sostituiti, insieme a 26.000 traverse e a 10.000 metri cubi di pietrisco per la massicciata, con un investimento da parte di Rete ferroviaria italiana di quasi 18.000.000€. Saranno circa ottanta i tecnici coinvolti nei lavori, fra personale di Rfi e della ditta appaltatrice, coadiuvati da quaranta mezzi d’opera tutti circolanti su rotaia. L’intervento, che rientra fra quelli di manutenzione programmata, è necessario per garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza e di affidabilità della linea. Oramai completate, invece, le attività propedeutiche all’avvio dei lavori, l’attività del cantiere entrerà nel vivo nei prossimi giorni, per poi concludersi a fine settembre.

I lavori saranno realizzati prevalentemente durante le ore notturne, con modalità tali da consentire la continuità del servizio ferroviario sulla linea, pur con alcuni rallentamenti nelle tratte interessate dai lavori ,con gli orari che saranno consultabili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.

Per quanto riguarda le modifiche del traffico, i veicoli provenienti dalla strada statale 16 Adriatica con direzione di marcia Ravenna-Alfonsine e diretti a Savarna o a Sant’Alberto, dalla strada provinciale 24 Conventello proseguiranno sulla statale 16; quindi sulla provinciale 105 Destra Senio, conosciuta anche come via Molinazza; infine, sulla strada provinciale 24 Conventello in direzione Sant’Alberto.

I veicoli provenienti dalla strada statale 16 Adriatica con direzione di marcia, invece, Alfonsine-Ravenna e diretti a Savarna o a Sant’Alberto, devieranno sulla strada provinciale 105 Destra Senio, conosciuta anche come via Molinazza; quindi sulla strada provinciale 24 Conventello. I veicoli provenienti dalla strada provinciale 24 Conventello con direzione di marcia Sant’Alberto-Mezzano e diretti sulla strada statale 16 Adriatica, infine, seguiranno il percorso inverso. Successivamente, dalle 22 di mercoledì 26 luglio alle 16 di giovedì 4 agosto, è previsto che la chiusura interessi la strada provinciale 96 via Zuccherificio. A ridosso verrà, poi, data comunicazione puntuale delle deviazioni al traffico previste.