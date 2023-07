Le collocazioni della settimana e del mese di Luglio 2023

Ogni mese e ogni settimana la Polizia di Stato, per invitare tutti i cittadini al rispetto del codice della strada e, soprattutto, per stimolarli al rispetto dei limiti di sicurezza e a moderare la velocità, pubblica le collocazioni di velox e telelaser.

Dove sono i controlli della velocità questa settimana

Lunedì 17 luglio i controlli saranno sul tratto ravennate strada statale 16 – Adriatica.

Dove sono i controlli della velocità nel mese di Luglio 2023

SAN ZACCARIA

– Via del Sale 212

SAVARNA

-Via Savarna antistante il civico 299

VILLANOVA DI RAVENNA

-Via Villanova civico 31

-Via Villanova civici 120-122

MANDRIOLE

-Via Mandriole centro paese vicino chiesa civico 182

SAN MICHELE

-Via Faentina di fronte al civico 336

-Via Faentina in prossimità del civico 346

RAVENNA

-in prossimità dell’uscita del Pala De Andrè

-Via Trieste all’altezza del civico 230

RAGONE

-SP5 all’altezza del km 5 direzione Russi-Ravenna

SAN PIETRO IN TRENTO

-Via L. Garzanti 43

COCCOLIA

-Via Ravegnana all’altezza dei civici 851-854

GAMBELLARA

-Via Gambellara a circa m. 50 in direzione nord a partire dall’intersezione con Via Chiesa

FILETTO

-Via Roncalceci fronte civico 187

PILASTRO

-Via Roncalceci civici 35-37

MENSA

-Via Mensa all’altezza dell’intersezione con Via S. Martino

GHIBULLO

-Via S. Babini civico 74

-Via S. Babini civici 43-45

SAN BARTOLO

-Via Cella civ. 207

SAN PIETRO IN VINCOLI

-Viale Farini all’altezza dell’intersezione fra Via del Sale e Via Castello

CASTIGLIONE

-Via Turci 144

-Via Zattoni 26

RAVENNA

– Via delle Industrie 102

– Via Ravegnana nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via Falconieri

PIANGIPANE

-Via Piangipane civ. 434

SANTERNO

-Via Santerno Ammonite fra civico 89 e 91

BORGO MONTONE

-Via Fiume Montone Abbandonato civici 428-430

PUNTA MARINA

-Viale Colombo fra Bagno 4 venti e Via delle Sirti.

CLASSE

-Via Romea Sud all’altezza del civico 251, nelle immediate vicinanze dell’intersezione con Via Francavilla

PORTO FUORI

-Via Bonifica in prossimità dell’intersezione con Via Mazzolari

Come vengono scelte le strade?

La scelta delle strade in cui effettuare il servizio si basa sull’incidentalità, sull’intensità di traffico, sulle segnalazioni e gli esposti dei cittadini e sui riscontri provenienti dai servizi d’istituto del Corpo.

Cosa succede se non rispetto i limiti?

Secondo l’Art. 142 C.d.S. le sanzioni previste per coloro che non rispettano i limiti di velocità sono le seguenti:

Fino a 10 Km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada;

oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

oltre 60 Km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali; inoltre ai sensi dell’Art. 195 CdS. l’importo della sanzione per le suddette violazioni commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00 è aumentato di un terzo.