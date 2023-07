Da lunedì lavori di bonifica per individuare eventuali ordigni della Seconda guerra mondiale. L’assessore regionale Corsini: “Rispettare i tempi del cronoprogramma”

Nei giorni scorsi l’Anas ha avviato i lavori di bonifica di ordigni bellici, intervento propedeutico all’avvio del cantiere per la realizzazione della circonvallazione di Castel Bolognese. L’attività di bonifica terminerà entro l’inizio della stagione autunnale. Allo stesso tempo procede inoltre l’iter per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori.

L’opera, finanziata dall’Anas per un valore complessivo di circa ottanta milioni, consentirà di risolvere in maniera definitiva il problema storico dei circa nove milioni di veicoli che ogni anno attraversano il centro di Castel Bolognese.

“Finalmente, dopo un iter complesso – dice Andrea Corsini, assessore regionale alla Mobilità – prende corpo la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale, attesa da anni per il territorio della Provincia di Ravenna e per il Comune di Castel Bolognese. Un’opera che consentirà di alleggerire il tratto della via Emilia che attraversa l’abitato di Castel Bolognese dal traffico pesante, migliorando la fluidità del traffico veicolare, la qualità dell’aria, e risolvendo gran parte dei problemi di sicurezza dei cittadini. Insieme al Comune abbiamo lavorato con determinazione per raggiungere questo risultato. Ora ci auguriamo che i tempi di realizzazione previsti dal cronoprogramma vengano rispettati”.