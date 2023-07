Lavori urgenti in pieno centro

Causa pericolosi avvallamenti nella sede stradale, vengono disposte le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 18.15 di lunedì 17 luglio 2023 a Faenza in via della Croce:

– divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sant’Ippolito e il civico 27/a;

– per i soli mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli in uso a residenti o frontisti è consentito il doppio senso di circolazione nel tratto di via della Croce compreso tra l’intersezione con via Sant’Ippolito e piazza San Francesco con transito comunque interdetto nelle zone transennate.