È stato chiesto di implementare i controlli sul litorale

Se non è un ultimatum, poco ci manca. Nel corso di un incontro tra il ViceSindaco di Ravenna Eugenio Fusignani e il Presidente Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli si è affrontato l’annoso tema delle feste abusive in spiaggia, sulle regole non rispettate circa l’organizzazione di momenti di svago che richiamano centinaia di giovani e non.

Da più parti, infatti, i gestori di stabilimenti balneari del nostro litorale chiedono regole uguali per tutti e il rispetto delle normative vigenti, in particolare sull’organizzazione di feste in spiaggia.

Concordando che chi non rispetta le regole va punito, è stato chiesto di implementare i controlli sul litorale in materia di feste abusive, soprattutto dopo la firma del Protocollo d’intesa per una maggiore sicurezza nelle discoteche e nelle aree adiacenti a tali luoghi di aggregazione.

A maggior ragione, per un sano divertimento in spiaggia occorre fare in modo che la cultura dello svago sia vissuta in condizioni di sicurezza dai giovani e di massima tranquillità anche per le famiglie.

Sottolineando la sintonia e lo spirito di collaborazione tra l’Associazione di categoria e l’Amministrazione comunale, il ViceSindaco Fusignani si è impegnato a mettere in pratica interventi e azioni mirate per evitare comportanti inopportuni e a difesa della legalità.