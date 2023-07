Cantiere su via Santa Barbara dal 19 al 25 luglio, con sospensione dei lavori nel fine settimana

Proseguono i lavori di potenziamento della rete acquedottistica a Fusignano su via Santa Barbara.

Mercoledì 18 luglio dalle 15 alle 18 Hera effettuerà un intervento di collegamento su via Santa Barbara all’incrocio con via del Pero, che potrà comportare l’interruzione della fornitura dell’acqua per le utenze della zona industriale. Per il completamento delle opere di rifacimento della condotta dell’acquedotto su via Santa Barbara, il cantiere si concentrerà poi all’innesto della rotatoria con via Garibaldi nelle seguenti giornate: giovedì 20, venerdì 21, lunedì 24 e martedì 25 luglio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nelle giornate di cantiere saranno apportate alcune temporanee modifiche alla viabilità: sarà chiuso al traffico il tratto di via Santa Barbara dalla «rotatoria del pavone» a via Fratelli Faccani; sarà interdetto il traffico pesante in uscita ed entrata dalla zona artigianale (consentito solamente nel tratto tra la rotatoria sulla strada provinciale 14 Quarantola fino a via Pero); il traffico non diretto verso il centro di Fusignano sarà deviato lungo le strade provinciali 14 via Quarantola, via Ex Tramvia, via Fornace.

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio il cantiere sarà fermo e non ci saranno modifiche alla viabilità.

Dopo l’intervento, che non comporterà l’interruzione della fornitura, potranno verificarsi temporanee irregolarità nell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

L’opera si pone in continuità con quanto realizzato in precedenza lungo le vie Garibaldi, Pero e Romana permetterà il potenziamento della portata per adeguarla alle esigenze di via del Pero e di tutta la zona artigianale, nonché una maggiore efficienza e funzionalità della rete, con conseguente eliminazione delle perdite. Il cantiere, iniziato a fine marzo, ha comportato un investimento di circa 400mila euro e consiste nella posa di rete di due condotte in pvc: la prima della lunghezza di 680 metri lungo la via Santa Barbara e l’altra lunga 490 metri lungo la via Romana.

Hera, inoltre, si fa carico della realizzazione del collegamento al sistema fognario, della cassa di espansione denominata «Santa Barbara» realizzata dal Comune di Fusignano, dedicata alla laminazione dei picchi di piena provenienti dal bacino agricolo situato a monte dell’abitato. L’intercettazione del collettore fognario lungo la via omonima all’altezza del civico 75 permetterà di sgravare il tratto urbano dello stesso collettore dalle portate provenienti dalla zona monte.

Le utenze interessate saranno avvertite tramite volantinaggio e attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800 713 900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.