Una postina in sella al suo mezzo e una passante in viale Tolosano

E’ stato un pomeriggio di passione per la viabilità a Faenza con diversi incidenti stradali in città. Due in particolare hanno avuto conseguenze più gravi. Il primo è avvenuto verso le 14 di lunedì, all’incrocio tra corso Mazzini, via Oberdan, via Gallo Marcucci e via degli Insorti; un crocevia già molto noto sul fronte dei sinistra stradali anche perchè il semaforo che regolamenta la viabilità, pur trattandosi di un incrocio con diverse affluenze è solo a due tempi. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi una donna, 50enne, in sella a un mezzo a tre ruote delle Poste Italiane, è stata speronata da una utilitaria condotta da un uomo. La donna è poi stata trasportata con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza.

Un secondo incidente è avvenuto verso le 17 all’incrocio tra viale Tolosano e via Martiri Ungherese. A farne le spese una faentina 45enne che stava attraversando, con il verde, le strisce pedonali dalle scuole elementari verso le scuole medie Cova Lanzoni. Qui, per cause di accertamento da parte dei carabinieri di Faenza, un’automobilista che anche lui con il verde, si immetteva in viale Tolosano da via Farini verso la stazione ferroviaria. Il pedone è stata colpita, non a velocità altissima, ed è caduta per terra. Sul posto i mezzi del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale manfredo dove le sono state riscontrate diverse fratture.

Pesante anche la gestione dei tanti che ieri si sono rivolti al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza, chi per piccoli incidenti e chi per colpi di calore o casi di disidratazione, con il personale parasanitario e medico che ha dovuto affrontare un elevato numero di utenti.