L’episodio in pieno centro a Faenza nel tardo pomeriggio di mercoledì

L’incidente è avvenuto attorno alle 18.30 all’incrocio tra corso Matteotti e via Minardi, poco lontano da Porta Montanara. Secondo una primissima ricostruzione tutta da verificare, una donna in sella a una bicicletta stava percorrendo corso Matteotti dal semaforo verso il centro quando un’automobile proveniente da via Minardi si è immessa sulla via principale travolgendo la ciclista. La donna dopo essere stata caricata sul cofano motore ha sbattuto violentemente il capo al parabrezza dell’auto finendo poi sul selciato.

Dopo l’urto il conducente dell’auto non si è fermato come prescrive il Codice della Strada in caso di incidenti ma si è dato alla fuga. Alcuni automobilisti che sopraggiungevano hanno immediatamente lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza in codice rosso. Da Romagna Soccorso è poi partita la richiesta ai carabinieri di Faenza che hanno inviato una pattuglia sul posto. Nel frattempo un automobilista, che aveva assistito alla scena, si è messo all’inseguimento dell’auto pirata fino ad arrivare a un’abitazione, verosimilmente la casa del conducente. Sulla scorta delle indicazioni del solerte testimone sul posto sono arrivati i militari dell’Arma della compagnia manfreda che hanno bussato alla porta del conducente accompagnandolo negli uffici della caserma di via Giuliano da Maiano riscontrando i danni all’autovettura coinvolta nell’incidente. Sottoposto all’alcol test sembra che il conducente del mezzo pirata, un faentino poco più che ventenne, avesse bevuto prima di mettersi al volante. La donna travolta dall’auto è stata portata con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza.