La piazza verrà ripavimentata, mantenendo sia la possibilità di parcheggio nei mesi invernali che di area per gli spettacoli

La Giunta comunale di Ravenna ha approvato, lo scorso dicembre, il progetto esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione di piazza Vivaldi a Lido Adriano del valore complessivo di 770mila euro, che saranno interamente finanziati dai fondi del PNRR.

La piazza misura 2.600 metri quadri ed è situata vicino al mare, in zona centralissima, tra viale Virgilio e il lungomare di viale Petrarca. Attualmente è adibita a parcheggio per quasi tutto l’anno ad eccezione della stagione prettamente estiva quando vi si svolgono attività ricreative, sociali e culturali.

«La riqualificazione di piazza Vivaldi – dice il consigliere PD Renald Haxhibeku – riguarderà un intervento di rigenerazione urbana che intende definire un polo attrattivo per Lido Adriano che, da diversi anni, sta attraversando una crescita turistica costante. È quindi un intervento molto importante, insieme alla creazione di nuove aree verdi.»

L’assessora Del Conte ha confermato in consiglio comunale che è stato firmato il contratto per i lavori che termineranno nel marzo del 2026. La piazza verrà ripavimentata, mantenendo sia la possibilità di parcheggio nei mesi invernali che di area per gli spettacoli. Verrà ampliata la fascia verde tramite la realizzazione di “micro parchi” arredati con pavimentazione drenante in legno per la lettura e il refrigerio all’ombra dei pini esistenti che verranno mantenuti.