Si è svolta nella serata di mercoledì 19 luglio l’intitolazione dell’area verde con accesso da via Buozzi e dalla pista ciclabile lungo il canale naviglio Zanelli ad Alfonsina Strada, sportiva appassionata di ciclismo diventata la prima donna italiana a competere in gare maschili.

L’iniziativa ha dato il via al progetto “Sulla via dell’uguaglianza – Per una toponomastica femminile”, pensato dal Comune di Bagnacavallo per promuovere la parità di genere anche nelle intitolazioni cittadine.

Il progetto è stato illustrato dall’assessore ai Servizi alla cittadinanza Francesco Ravagli, che ha anticipato le figure alle quali saranno intitolati i prossimi parchi: l’educatrice e pedagogista Maria Montessori, le Madri costituenti, la giovane studentessa vittima delle foibe Norma Cossetto e la staffetta partigiana Ada Pasi.

È poi intervenuta la responsabile della biblioteca Taroni Patrizia Carroli, che ha presentato la figura di Alfonsina Strada, nata nel 1891 in provincia di Modena e pioniera della parità di genere nello sport. Dovette infatti lottare contro moltissimi pregiudizi per potersi affermare come atleta e arrivare fino a conquistare nel 1938 il record femminile dell’ora a Longchamp, in Francia, fissandolo a 35,28 chilometri.

Ad Alfonsina Strada è stata intitolata l’area verde posta all’inizio del percorso ciclopedonale che collega Bagnacavallo e Villa Prati in occasione dell’iniziativa “A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio”.

Nel cartello provvisorio collocato all’interno del parco (che sarà prossimamente sostituito con quello definitivo) è presente un QR code che rimanda all’apposita sezione realizzata sul sito del Comune di Bagnacavallo dove è possibile consultare le schede biografiche di ciascuna intitolazione.

